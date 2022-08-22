شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستعد لإحياء أضخم حفلات الساحل الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم محمد رمضان من أجل إحياء حفلة ضخمة في الساحل الشمالي، وتحديداً بـ"نورث سكوير" مول بالعلمين الجديدة يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أغسطس.

الحفل سيكون واحدا من أضخم حفلات رمضان، الذى سيقدم فيه باقة من أغانيه المميزة التى قدمها خلال مسيرته، وارتبطت في ذهن جمهوره ومتابعيه، مثل "نمبر وان، الملك، يا حبيبي، متعودة، على الله"، كما قدم أيضاً أغنيات "تنطيط"،"زلزال"،"بم بم"، "الثانوية"، وتأتى الحفل برعاية "كواى".



محمد رمضان

من ناحية أخرى يستعد النجم محمد رمضان من أجل مناقشة قضية هامة فى فيلمه الجديد "ع الزيرو" الذى يجمعه بالنجمة نيللى كريم ويكتبه مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل ويشارك في بطولته شريف دسوقى والطفل منذر مهران وعدد كبير من النجوم، وانطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث يتطرق رمضان إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى.

ويكسر فيلم "ع الزيرو" حاجز غياب محمد رمضان عن السينما الذى امتد لأربعة سنوات كاملة، حيث تواجد رمضان خلال هذه السنوات بشكل متتالى في الدراما التليفزيونية إضافة إلى اهتمامه بالغناء سواء بتقديم أغنيات جديدة أوإحياء الحفلات الغنائية، بعدما قدم آخر أفلامه "الديزل" عام 2018، عرض له عام 2019 الجزء الثانى من فيلم "الكنز" والذى كان قد صوره عام 2017.