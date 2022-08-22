شكرا لقرائتكم خبر عن إخراج وبيع لوحات وبطولة فيلم.. حكاية انتعاشة جونى ديب بعد تغلبه على آمبر هيرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الممثل العالمي جوني ديب حالة كبيرة من التوهج والنجاح خلال الفترة الأخيرة، وذلك منذ نجاحه في قضيته مع آمبر هيرد، إذ عاد للواجهة بصورة كبيرة، وبات المنتجون هم من يتهافتوا عليه من أجل التوقيع معه، عكس ما كان يحصل قبلها من عزوف وصل لحد المطالبات بمنعه من بطولة أعمال سبق وخلدها باسمه مثل قراصنة الكاريبي على خلفية ادعاءات هيرد وقتها وحملات نسائية صنفته بأنه يعتدي على المرأة على اثر مقال هيرد التي ادعت فيه أنه ضربها.



جونى ديب

عودة للإخراج

يعود النجم جونى ديب مرة أخرى لإخراج الأفلام الطويلة وذلك بعد 25 سنة غياب عن إخراج الأفلام الطويلة منذ فيلم The Brave والذي قدمه عام 1997 حسبما كشف موقع farout، ومن المقرر أن يشارك آل باتشينو وباري نافيدي في إنتاج المشروع الجديد.

الفيلم الجديد، بعنوان Modigliani، ويدور حول الفنان الإيطالي Amedeo Modigliani وهو مأخوذ عن Dennis McIntyre، ويدور الفيلم حول موديلياني الذي يعيش 48 ساعة مليئة بالأحداث التي تغير حياته إلى الأبد.

جونى ديب والعودة للأدوار المركبة

جونى ديب أيضاً على مشارف تقديم إبداع فنى جديد له، وذلك بعدما كشفت شركة "Why Not Productions" عن صورة تشويقية له فى دور الملك الفرنسى لويس الخامس عشر فى أول عمل سينمائى له فى أعقاب قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.



جونى ديب ودور لويس الخامس عشر

جونى ديب يبيع أول مجموعاته الفنية مقابل 3 ملايين جنيه إسترلينى

حقق ممثل هوليوود جوني ديب حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني في غضون ساعات قليلة من خلال بيع مجموعته الفنية الأولى، حيث باع 780 قطعة من خلال 37 صالة عرض في Castle Fine Art، بما في ذلك في Covent Garden بلندن، في غضون ساعات من إعلان البيع على إنستجرام.

وتصور مجموعة الممثل الرسام أصدقاء وأبطال Friends And Heroes الأشخاص الذين ألهموه، بما في ذلك رولينج ستون كيث ريتشاردز وممثلة هوليوود إليزابيث تايلور.