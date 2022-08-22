“ولا أجدعها مَعَلّمة”.. غادة عبدالرازق تُثير الجدل بعد ظهورها بالشيشة… لن تصدق الصورة!

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 09:50 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق متابعيها عبر خاصية ستوري حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصوره جديدة لها أثناء تواجدها في أحد الاماكن العامة.

وظهرت غادة عبد الرازق في الصور وهي تدخن الشيشة، تفاعل متابعي غادة مع الصورة وتلقت الكثير من الانتقادات من بعض متابعيها خاصة وان الكثير منهم يعتبروها قدوة لهم.

كما شاركت غادة عبد الرازق متابعيها بالعديد من الصور الخاصة باجازتها الصيفية برفقة أحفادها، وتمني لها متابعيها اجازة سعيدة.

غادة عبدالرازق بالشيشة عبر ستوري إنستجرام

غادة عبدالرازق بإطلالات تبرز نحافتها مؤخرًا

وقررت النجمة المصرية غادة عبدالرازق مشاركة الجمهور مؤخرًا عبر «إنستجرام» بصور مميزة ولافتة توثق من خلالها أبرز إطلالاتها الفخمة والعملية التي اختارتها للظهور في العديد من المناسبات هذه الفترة، والتي اتسمت جميعها بأنها إطلالات مريحة، لكنها أيضًا أظهرت النحافة الواضحة التي باتت تتميز بها النجمة الشهيرة مؤخرًا، واللون الجديد الذي تعتمده في ملامحها بشكل عام.

صور أخرى كشفت عنها غادة عبد الرازق عبر انستجرام مؤخرًا وأبرزت نحافتها بشكل واضح، حيث ارتدت فيها سروال جينز مع سترة رمادية ومعطف باللون الأسود مع ياقة ضخمة وأكمام من الفرو ووضعت حقيبة صغيرة باللون النبيتي على خصرها، ونسقت مع تلك الإطلالة حذاء طويل باللون الأسود.

غادة عبدالرازق بإطلالة بسيطة في خطوبة نجل شقيقتها

غادة عبد الرازق خطفت الأنظار مؤخرًا كذلك عندما نشرت صور من حفل خطوبة ابن شقيقتها، والذي قررت أن ترتدي خلاله زي مريح وفخم باللون الأبيض، جمبسوت باللون الأبيض، جاء من الجزء السفلي مسقيمًا وواسعًا قليلًا، فيما تميز تصميم الجزء العلوي منه بأنه بأكتاف منسدلة مع أكمام منفوشة وطويلة وأمسكت بحقيبة براقة ملونة ووضعت نظارة شمسية ضخمة، ولاقت بساطة التصميم إعجاب محبيها.

تصريحات لـ غادة عبدالرازق أثارت الجدل

رغم غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي، وابتعادها عن العمل الفني منذ تقديم آخر مسلسلاتها «لحم غزال» في رمضان 2021، فإن الفنانة غادة عبدالرازق، تشغل جمهورها ومتابعيها بإطلالاتها الجذابة وتصريحاتها الجريئة، والتي رآها البعض صادمة خاصة حين اعترفت خلالها بأنها فضلت التمثيل ومصلحتها الفنية على ابنتها «روتانا»، لتثير الجدل بين الجمهور، وتصدرت «غادة» تريند جوجل خلال الساعات الماضية رغم أن هذه التصريحات أوردتها منذ شهرين

فكانت غادة عبدالرازق قد اعترفت في تصريحات سابقة بأنها تعرضت لضغوط كثيرة في حياتها أثرت عليها منها وفاة والدها وهى في سن صغيرة، وأضافت: «أمي سابتني في وقت كنت محتاجة لها فيه»، ورغم ماعانت منه «غادة» فإن البعض رآها قد كررت الأمر نفسه مع ابنتها «روتانا» لتفضل التمثيل على التواجد مع ابنتها في سن صغيرة بحسب تصريحاتها السابقة، إلا أن ذلك لم يمنع «غادة» من الاهتمام بابنتها والاقتراب منها، وتعتبرها «روتانا» من أفضل الأمهات بحسب تعبير لها نشرته عبر حسابها الرسمي على «انستجرام».

كما تحدثت «غادة» في لقاء آخر لها عن أنها أنجبت ابنة واحدة فقط هي «روتانا»، وذلك لانشغالها بالعمل الفني وتحقيق مشوارها.

غادة عبدالرازق كانت قد كشفت من قبل عن عمرها الحقيقي 52 عاما، مشيرة إلى أنها من مواليد 1970، وأكدت في مؤتمر صحفي لمسلسلها الأخير «لحم غزال»: «بقول الحقيقة والله».

الخليج 365

الخليج 365