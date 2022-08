شكرا لقرائتكم خبر عن بماذا وصف جورج آر آر مارتن شخصيات House Of The Dragon؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع عرض مسلسل House Of The Dragon أثار كاتب الكتاب والمسلسل المؤلف جورج آر آر مارتن، الجدل، بعدما وصف مسلسل House Of The Dragon، بأنه يشبه مأساة الشاعر والكاتب المسرحى الإنجليزى الشهير وليام شكسبير.

وقال جورج آر مارتن، هنا فى مسلسل house of the dragon لا توجد "آريا ستارك"، لا توجد هنا شخصية يحبها الجميع، جميعهم بشر هنا، جميعهم يخطئون ويفعلون أشياء جيدة وسيئة، إنعم مندفعون نحو السلطة والغيرة والجروح القديمة، تمامًا مثل البشر مثلما كتبتهم في كتابي.

كما أكد المؤلف العالمي جورج أر مارتن، وجود عدد كبير من التنانين في مسلسل House of the Dragon، والمشتق من الرواية الأصلية "الجليد والنار" التي سردت في المسلسل التاريخي Game of Thrones الذى حقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية.

ونقلت صحيفة screenrant، في تقرير لها تصريحات المؤلف العالمي جورج مارتن، الذى أكد وجود 17 تنينا في المسلسل الجديد، بالإضافة إلى الكثير من الأحداث المرتبطة بحياة التنانين؛ حيث إن المسلسل يركز على وجود هذه الكائنات العملاقة التي اشتهرت العائلة بـ تربيتها، وصفت التنانين من خلال أحدى الفيديوهات الترويجية التي طرحت للعمل المنتظر: "الآلهة والملوك والنار والدم، الأحلام لم تجعلنا ملوكًا، التنانين فعلت ذلك"، من على لسان دايمون تارجارين.

ومن خلال الفيديوهات الترويجة التي طرحت لـ مسلسل House of the Dragon خلال الفترة الماضية غلبت المعارك والسيوف والدماء والتنانين على أحداث العمل، الذى سيظهر الانقاسمات والخلافات العائلية التي لم تظهر في سلسلة GOT بشكل واضح.

وتم تصوير مسلسل House Of The Dragon في عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع في المملكة المتحدة، وعدة بلدان في أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالى 2021، واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدء ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجارى 2022.



ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة ، وأكثر في بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار في المجمل.

وحظى بعض من الصحفيين العالميين بفرصة مشاهدة أولى حلقات المسلسل المنتظر الجديد House Of The Dragon، وبدت آرائهم متحمسة لمشاهدة باقى حلقات المسلسل الذى يعرض بشكل أسبوعى .



حيث كشف محرر موقع " Collider"، عن رأيه قائلا:" لم يعجبني الموسم الأخير من Game Of Thrones، على الاطلاق، لكنني سأعترف بأن الحلقة الأولى من مسلسل House Of The Dragon، حازت على انتباهى وشجعتنى لانتظار باقى حلقات المسلسل".



وكشفت صحفية أخرى من نفس الموقع قائلة:"بدأت أحداث مسلسل House Of The Dragon بشكل ملحمى، خاصة أنها قصة حميمة عن عائلة واحدة، التي تكشف عن جميع الجوانب الحياتية التي يواجهونها".

أما صحفى من موقع Indiewire فـ علق عن رأيه قائلا:" بداية مسلسل House Of The Dragon عنيفة وصادمة، مما يشير إلى أن المسلسل المشتق الجديد من الممكن أن يكون أقوى من سلسلة Game Of Thrones، من حيث الموسيقى التصويرية، والكادرات وما إلى ذلك".

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.