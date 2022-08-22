زوجة راغب علامة تطل “بالمايوه” على شاطئ البحر في مصر… شاهدوا جمالها! – «صورة»

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 08:47 صباحاً - تألقت النجمات بالعديد من الصور على شاطىء البحر خلال إجازتهم الصيفية، وكان اللافت للانتباه ظهور العديد منهن بمايوه لتناسب أجواء البحر والشاطىء.

وهذا الموسم صيف 2022 ظهرت الكثير من الفنانات بـ”مايوهات” مختلفة لاقت ردود فعل كبيرة من قِبل متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين هؤلاء السيدة جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة حيث حرصت على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات «إنستجرام»، بصورا جديدة خلال استمتاعها بالأجازة الصيفية.

زوجة راغب علامة على شاطئ البحر في مصر

ونشرت زوجة راغب علامة مجموعة صور وفيديوهات لها عبر خاصية “الستوري” في حسالها بـ إنستجرام. وظهرت جيهان بالمايوه المنقوش بالأحمر والأسود، حيث كانت تستمتع بوقتها على إحدى الشواطئ البحرية في مصر.

زوجة راغب علامة عبر ستوري إنستجرام

زوجة راغب علامة:

وأعلن النجم اللبناني راغب علامة يوم 18 يناير عام 1966، عن زواجه من مواطنته المصممة جيهان العلي، وفي سنة 1997 أنجبت أول طفل تم إطلاق أسم “خالد” عليه، وفي سنة 2001 انجبت طفلها الثاني الذي حمل إسم “لؤي”.

ولدت مصممة المجوهرات جيهان علامة لأب لبناني يعمل رجل أعمال، وأقامت بالكويت فترة طويلة من حياتها، ثم عادت لدراسة الفنون والتصميم، بالجامعة اللبنانية الأمريكية ببيروت.

التقت جيهان العلي براغب علامة خلال أحد الحفلات التي أقامها السوبر ستار في الكويت، وتواجدت جيهان في الحفل وطلبت من راغب التقاط الصور مع والديها، وبدأت شرارة الإعجاب تشتعل في قلب راغب.

تمنى راغب علامة الزواج من فتاة مثل جيهان، وهو ما أخبر به أخيه ومدير أعماله خضر، وما لبث القدر أن حقق له حلمه، فبعد انفصاله عن زوجته الفرنسية الأولى، والتي استمر زواجه منها عامين ثم انفصلا، ليلتقي بجيهان العلي التي تحولت إلى جيهان علامة في غضون 20 يوماً، وهي مدة قصيرة نسبياً، إذ يشكل الحب في حياة راغب علامة كل شيء، ولكنه بخبرته في النساء، أدرك أن جيهان هي مفتاح سعادته الأبدي.

تجمع الميول الفنية بين راغب علامة وزوجته جيهان العلي، مع فارق هذه الميول، إلا أنها تبقى فنية خالصة، فالسيدة جيهان درست التصميم، وتخصصت في إبداع المجوهرات التي تعتبر قطعا فنية، بينما زوجها السوبر ستار راغب علامة من أبرز مطربي الساحة.

جيهان علامة التي تغار على زوجها السوبر ستار بجنون، تتمتع بعقل رزين ورؤية واضحة، فهي لا تكاد تظهر هذه الغيرة، حرصا منها على نجاح زوجها المرتبط بتواجد المعجبات حوله، ولكن المحبة الخالصة التي تكنها جيهان لراغب علامة، ظاهرة على النجم الذي يقر أنها توفر له الاستقرار في حياته، كما أنها أهدته أغلى هديتين في عمره وهما نجليه: (خالد) و(لؤي).

راغب علامة يحيي حفلًا غنائيًا في مصر:

ويستعد المطرب اللبناني راغب علامة والمطرب محمد نور، لإحياء حفلاً غنائياً في مدينة العلمين الجديدة، يوم الخميس المقبل الموافق 25 أغسطس الجارى، ويقدمان باقة مميزة من أشهر أغنياتهم للجمهور المصري.

وطرح الفنان اللبناني راغب علامة، فيديو كليب جديد عبر عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” بعنوان “استمارة 6” من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما.

يُذكر أن النجم اللبناني راغب علامة، طرح فيديو كليب مؤخراً، أغنية تحمل اسم “تعاليلي”، عبر قناته على يوتيوب ومنصّاته الرسمية على السوشيال ميديا، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي تومه.

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