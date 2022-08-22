شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة ومحمد نور يحييان حفلا غنائيا في العلمين الجديدة 25 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب اللبناني راغب علامة والمطرب محمد نور، لإحياء حفلاً غنائياً في مدينة العلمين الجديدة، يوم الخميس المقبل الموافق 25 أغسطس الجارى، ويقدمان باقة مميزة من أشهر أغنياتهم للجمهور المصرى.

ويستعد المطرب محمد نور، لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "ياه على الفرحة"، ضمن أغاني ألبومه الجديد "الحب" والكليب من إخراج المخرجة بتول عرفة، والأغنية من كلمات الشاعر محمد شكري، ألحان بينو، توزيع هادي مسرة، وتم تصويرها في العاصمة المجرية بودابست.

وطرح الفنان اللبنانى راغب علامة، فيديو كليب جديد عبر عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعنوان "استمارة 6" من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود الخيامى، وتوزيع توما.

يذكر أن النجم اللبنانى راغب علامة، طرح فيديو كليب مؤخراً، أغنية تحمل اسم "تعاليلى"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده، وهى من كلمات الشاعر الغنائى محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقى تومه.