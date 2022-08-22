بالصور.. هيفاء وهبي أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "هيفاء" في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت التعليقات على النحو التالي: "طل القمر هيفاء"، و"صايرة أنحف"، و"حقيقي عسل"، و"خطيرة" وغيرها من التعليقات.

وتستعد هيفاء وهبي لعرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا " عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

فيلم "أشباح أوروبا" بطولة: هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، عباس أبو الحسن، أروى جودة، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد.

وكانت الفنانة هيفاء وهبي قد أحيت حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة منذ أيام، وسط حضور حشد كبير من جمهورها ومحبيها.