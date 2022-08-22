الإعلامية أمل نعمان تقدم وقائع المؤتمر الصحفي لمهرجان المسرح التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تقدم الإعلامية أمل نعمان وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 29 ، والذي تقرر إقامته يوم الخميس المقبل 25 أغسطس بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان، ومديرا المهرجان الدكتور محمد الشافعي، والفنان سعيد قابيل، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ورؤساء اللجان التنفيذية

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، و تفاصيل المحاور الفكرية، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة إلى الكشف عن أعضاء لجان التحكيم

يشار إلى أن الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنطلق في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2022 على مسارح القاهرة وبعض المحافظات، والتي تحمل اسم المخرج العالمي الراحل بيتر بروك

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر ومهندس الديكور حازم شبل.

يهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية