شكرا لقرائتكم خبر عن لينا شاماميان تحيى حفلاً غنائيا بمهرحان القلعة.. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة السورية لينا شاماميان حفلاً غنائيًا يوم 28 أغسطس على هامش فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 30، وتقدم مجموعة من أعمالها الخاصة المميزة موزعة بطريقة جديدة منها بالي معاك، هالأسمر اللون، على موج البحر، هنشوف ونعيش وغيرها إلى جانب بعض المؤلفات المصرية الشهيرة.

السورية لينا شاماميان من مواليد دمشق عام 1980 من أصول أرمنية، التحقت بالمعهد العالي للموسيقي وتخرجت كمغنية كلاسيكية ، قدمت العديد من الأعمال الناجحة خلال مسيرتها الفنية التى امتدت لـ20 عامًا ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة.

خاضت لينا شاماميان أولى مغامراتها الغنائية باللهجة المصرية عبر تقديمها أغنية "هنعيش ونشوف"، تتر مسلسل "إلا أنا"، دراما مختلفة غاصت في عالم المرأة والمجتمع، وحكاياته مستوحاه من أحداث وقصص حقيقية، على مدار أكثر من 60 حلقة، تقدم حكايات مختلفة بأبطال مختلفين في كل حكاية، وشارك في بطولته توليفة من النجوم، منهم درة وكندة علوش ووفاء عامر وجميلة عوض وأروى جودة وحنان مطاوع وصبري فواز وشيري عادل وريهام عبد الغفور، وخاضت لينا عبر الأغنية أولى مغامراتها في الغناء باللهجة المصرية.