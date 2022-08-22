"على المرجيحة".. أحدث ظهور لـ مي عمر والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي، في الصورة بإطلالة صيفية جذابة، على "المرجيحة"، من أحدث ظهور لها.

وعلّقت مي على الصورة، قائلة: "في صحتك الصيف".

وانهالت تعليقات الجمهور ومن بينها: "رائعة، وحشتيني، بحبك جدا، أنا احترت من جمالك والله، يا رتني البحر، قلبي أنتي، وحشتيني جدا" وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال مي عمر في رمضان الماضي 2022، مسلسل "رانيا وسكينة"، بطولة روبي وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

كما تشارك مي عمر خلال الفترة المُقبلة في أفلام: "تحت تهديد السلاح، العميل صفر، بضع ساعات".