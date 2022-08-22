“شميت ريحة النصر”.. فيصل القاسم يقتطع كلام نجوى كرم في سوريا ويثير غضب متابعيها!

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 02:52 صباحاً - اثار الاعلامي السوري فيصل القاسم، مذيع برنامج “الاتجاه المعاكس” على قناة الجزيرة غضب جمهور الفنانة اللنبانية نجوى كرم بعد نشره كلاما مقتطعا من تصريح لها بعد حفلها الاخير في قلعة دمشق.

فقد كتب فيصل القاسم في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “نجوى كرم تقول إنها عندما دخلت الفندق في دمشق لإحياء حفلتها شمت رائحة النصر والنجاح في سوريا… كيف تردون عليها؟”.

وقد رد عدد من جمهور نجوى كرم على تغريدة القاسم موضحين انها لم تكن تقصد النصر السياسي والعسكري كما أوحى الاعلامي السوري حيث كتب احدهم “لفنانة نجوى كرم كانت عم تحكي عن ذكرياتها السابقة في سوريا …اي النصر والنجاح لي حققته بمهرجاناتها… ما كانت عم تحكي سياسة ما بعرف ليه عم تظلموها”.

بينما كتبت اخرى “مرحبا يا ريت نكمّل المقابلة ونفهم انو قصدها النصر والنجاح والخ..اللي هي بنتهم بسوريا ع مر السنين وحكت كتير عن ذكرياتها وتأثرها بدمشق اللي كانت محطة مهمة واساسية بمسيرتها الفنية… متل اي انسان بيروح ع مكان الو فيه ذكريات حلوة! هي فنانة من الكل وللكل بغض النظر عن النظام ورأينا فيه”.

يذكر ان نجوى كرم كانت قد أحيت مؤخرا حفلة ناجحة في قلعة دمشق، في العاصمة السورية، بعد ثلاث سنوات من الغياب، الذي بررته بأنه ناتج عن أزمة انتشار فيروس “كورونا”كما عقدت مؤتمرا صحفيا تحدثت فيه عن فرحتها بالغناء في سوريا وعن ذكرياتها ومحبتها للجمهور السوري.