شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في أمريكا.. الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى القيصر كاظم الساهر حفلا غنائيا في أمريكا يوم الجمعة المقبلة الموافق 26 أغسطس، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة .

وكان كاظم الساهر قد قدم حفلا غنائياً في الساحل الشمالى، والذى يعد الحفل في مصر بعد غياب أكثر من 20 عاماً عن مصر، وكانت حفلة ناجحة، وحضرها عدد كبير من الجمهور والفنانين.

كما أحيا حفلا غنائياً كامل العدد في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ومحبيه وجمهوره، كما صور حلقة مع الإعلامية منى الشاذلى، من المقرر عرضها الفترة المقبلة .

وفى سياق آخر يحل كاظم الساهر ضيفاً فى حلقة خاصة من برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، ومقرر عرض الحلقة قريباً، حيث تم تصوير الحلقة على هامش تواجده فى مصر لارتباطه بإحياء حفله الغنائى بدار الأوبرا، ونشرت صفحة برنامج "معكم مني الشاذلي" برومو للقاء، جاءه فيه: "مفاجأة الموسم.. القيصر كاظم الساهر قريبا مع منى الشاذلي.. بعد غياب طال انتظاره.. القيصر يحكي كما لم يحك من قبل.. قريبا".

وخلال الحلقة يتحدث كاظم الساهر عن أهم المحطات في حياته الفنية والخاضة، بالإضافة الى تقديمه عددا من الأغانى منها القديمة والحديثة لايف.