شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مدكور: طرح أغنية "كرباج" لسميرة سعيد فى السوق غدا بعد غياب 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق مدكور الموزع الموسيقى الكبير: "أنا على تواصل دائم مع الفنانة سميرة سعيد خلال الـ20 عاما الماضية، وكنت أحاول أن نجد أغنية جديدة مشتركة بفكرة مختلفة، وحاولنا ذلك عدة مرات ولكن لم نصل لنتيجة".

وأضاف طارق مدكور، خلال اتصال هاتفى بالإعلامى يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" عبر القناة المصرية الأولى: "كنت أجلس صدفة مع الملحن الكبير عزيز الشافعى وقلت له أريد أغنية جديدة ومختلفة، فأسمعنى أغنية "كرباج" من كلماته وألحانه وتحوى كلمات وفكر جديد".

وتابع طارق مدكور: "بعدما سمعت كلمات الأغنية جاء فى بالى وسمعت فى أذنى صوت الفنانة سميرة سعيد وهى تغنيها وأنها هى التى ستوصلها للجمهور بمنتهى الحرافية"، مؤكدا أن سميرة سعيد قلقت فى البداية من الأغنية ثم أحبتها وأتقنتها، ووصلنا لشكل مرضى للأغنية، وسيتم طرحها غدا الثلاثاء فى السوق.