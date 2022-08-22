شكرا لقرائتكم خبر عن تانيا قسيس تصل القاهرة استعدادا لحفل مهرجان محكى القلعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس عن وصولها إلى القاهرة، اليوم الإثنين، استعدادًا لحفلها الغنائي المرتقب يوم الأربعاء المقبل، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30.

ومن المقرر أن تؤدي تانيا قسيس بروفات الحفل الخاص بها خلال اليومين المقبلي، حيث ستقدم تانيا قسيس باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة خلال الحفل، والذى سيشهد أغاني جديدة باللهجة المصرية.

يشار إلى أن الدورة الـ30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك(الهند)، دينا الوديدي وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق أطفال كلاسيك، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، علي الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها.

كما يحيى فعاليات المهرجان مصطفى حجاج وفرقته، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، مى كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامي، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل، نوال الزغبي وفرقتها، هاني شاكر وفرقته، نادية مصطفي وفرقتها، حنان ماضي وفرقتها، نسمة محجوب وفرقتها، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان، السورية لينا شاماميان وفرقتها، فريق بلاك تيما، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها، نوران أبو طالب وفرقتها، محمد محسن وفرقته، الموسيقار عمر خيـرت، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويل.