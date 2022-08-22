شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة ناهد السباعى تكشف عن علاقتها بثعلب بمحيط منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ناهد السباعى، عن علاقتها بثعلب بمحيط منزلها الذى تعيش فيه حاليا، وأصبحت تضع له الطعام بشكل دورى خاصة بعدما عرفت بأنه يصدر أصوات تعبر عن غضبه بسبب اكل أحد الكلاب لطعامه، لافتة إلى أن الثعلب الان يراها ولا يخاف منها نظرا لوضعها الطعام له.

وأضافت ناهد السباعى، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" على قناة ام بى سى: "الآن مهتمه جدا بالزراعة ولدي محاصيل كثيرة مانجو وفراولة وثمار كثيرة وعندما تأكل من منتجاتك طعمها مختلف تماما عن الشراء من السوبر ماركت، لافتة إلى أنها أخذت كورسات في الزراعة بعد كورونا وكذلك مهتمة بتربية الحيوانات والصيد".

وأضافت ناهد السباعى: "لدى أسرتى ومهتمه بيها جدا، ولم أجد الرجل الذى سيعاملنى نفس معاملة والدى واخى رحمه الله، ومفيش بنت تستطيع التخلي عن وجود رجل في حياتها لكن الاختيار الأهم".