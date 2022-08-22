كاميليا شريف منير ترد على والدتها: عمرنا ما بعدنا عنك.. والأم تعلّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ردت كاميليا شريف منير، على الرسالة القاسية التي وجهتها لها ولشقيقتها "فريدة" والدتهما الفنانة لورا عماد، مساء الأحد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلّقت "كاميليا" على ما نشرته والدتها؛ قائلة: "عمرنا ما بعدنا عنك وغير كده أنا كنت لسه قاعدة معاكي امبارح ومكنتش عارفة إنك كنتي بتفكري في كده".

وردت والدتها عليها قائلة: "أنتم عارفين كويس أوي إني بشحتكم وبتهربوا مني.. ربنا موجود ويهيديكم من الزّن اللي على ودانكم".

وكانت الفنانة لورا عماد، نشرت مقطع فيديو يجمع ابنتيها مع والدهما وهم يتناولون الطعام في أحد المطاعم، وعلّقت: "رسالة إلى بناتي (فريدة وكاميليا).. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة إزاي!".

أضافت: "بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة! وهقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي".

وعادت الفنانة لورا عماد، للتمثيل مرة أخرى عن طريق المشاركة في حكاية "وانسى روحي وياك" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 4"، وذلك عقب اعتزالها الفن 20 عامًا، بعد مشاركتها في فيلم "لو كان ده حلم" عام 2001 قبل زواجها من الفنان شريف منير.