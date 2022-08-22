إليسا على شاطئ البحر ومنة فضالي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام البحر.

جميلة عوض

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية جذابة.



لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بوقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

مادلين مطر

نشرت الفنانة اللبنانية مادلين مطر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أصفر أنيق.

ملك أحمد زاهر

نشرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أخضر.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على "مرجيحة"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت يفها بملابس صيفية أمام البحر.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق وجذاب.