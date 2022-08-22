طليقة مدحت صالح: "لسه بفرح بنجاحه.. غلاوة أبو هانيا وأدهم من غلاوة ولاده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجهت ليلى صديق طليقة مدحت صالح، رسالة للنجم الكبير بعد حفله الناجح في مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بدورته الثلاثين.

ونشرت "ليلى" صورا لـ"مدحت" من الحفل، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "لسه بفرح بنجاحه.. زي أول مرة سمعته فيها.. غلاوة مدحت من غلاوة ولاده.. أبو هانيا وأدهم".

وأحيا المطرب الكبير مدحت صالح، حفلا مساء السبت، في مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بدورته الثلاثين، وافتتحه بأغنية "برمي السلام"، ثم قدّم مجموعة من أشهر أغانيه وبينها: "المليونيرات، أنا ابن مصر، زي ما هي حبها، وقلب واحد" وغيرها.

وتستمر الدورة الـ30 لمهرجان القلعة حتى يوم 31 من شهر أغسطس الحالى وسيقدم خلالها 36 حفلة، يصل سعر التذكرة إلى 20 جنيهًا. ويضم المهرجان في دورته هذا العام 36 حفلًا متنوعًا، انطلقت الأربعاء الماضى على مسرح محكى قلعة صلاح الدين وتستمر حتى يوم الأربعاء، 31 أغسطس الجارى، وتبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً. وتقام فعاليات الدورة الثلاثين من المهرجان وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.