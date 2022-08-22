"لابد من عقاب المعتدين".. تعليق نبيل الحلفاوي على أحداث شغب جماهير الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على أحداث الشغب التي حدثت قبل لقاء الأهلي والإسماعيلي بين جماهير الناديين.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "أسفت لما قرأته عن اعتداء بعض جمهور الإسماعيلي على حافلة جمهور الأهلي.. أظن ما حدث فيه تفسير للدواعي الأمنية التي تمنع لعبنا في الإسماعيلية.. كنت أتمنى العكس كي نقترب من تبادل اللعب في القاهرة والإسماعيلية.. ولابد من عقاب المعتدين.. لعل الجمهور في المدرجات يتحلى بالروح الرياضية لتعويض ما حدث".

وأصدرت رابطة الأندية المصرية بيانًا، مساء الأحد، بشأن الأحداث، وقالت إنه نمى إلى علمها من خلال وسائل الإعلام واقعة بين جمهور الأهلي والإسماعيلي، وتناشد الرابطة جماهير الفريقين الالتزام بالروح الرياضية، مضيفة أنه تم إبلاغ جميع الجهات المعنية وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات.

وخيم التعادل السلبي على نتيجة مواجهة الأهلي والإسماعيلي، مساء اليوم الأحد، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 بدوري we المصري.

وبتلك النتجة، رفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد الإسماعيلي إلى 37 نقطة بالمركز التاسع.