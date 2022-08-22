بـ"المايوه".. أحدث ظهور لـ هند صبري والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هند صبري، صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الصورة بـ"المايوه"، خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة، وجاءت كالتالي: "بحبك، أنا بحبك أوي، الأولى، وجميلة" وغيرها.

يذكر أن الفنانة هند صبري جسدت في فيلم "كيرة والجن" شخصية "دولت فهمي"، والفيلم يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.

"كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، رزان جمال، أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، تامر نبيل، سلوى عثمان، لارا إسكندر وأحمد عز.