"ارمينا في البحر".. قصة موقف مؤثر جمع بين عزت أبو عوف ووالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحل اليوم الأحد 21 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل عزت أبو عوف، إذ أنه من مواليد 1948 ، وخاض العديد من التجارب الفنية الناجحة سواء في الدراما أو السينما أو المسرح .

وبهذه المناسبة، نستعرض لكم موقف مؤثر جمع بين عزت أبو وعوف ووالده:

قال أبو عوف، في لقاء تليفزيوني سابق: "أنا كان متهيألي الدنيا دي متلخصة عندي في 3 حاجات بحياتي حتى صحابي في المدرسة مكنتش بشوفهم أوي، قد ما بشوف أمي وأبويا وجدتي أم أمي، ودول كانوا حياتي".

وتابع: "أبويا كان رجل قوي لدرجة أنه ممكن يضرب رجالة مصر كلها، ويدغدغ أي حد ممكن يتعدى علينا، ويجيب لنا الأكل من تحت الأرض ومش هنجوع أبدا واحنا موجودين جنبه ومش هنخاف ومش هنترعب ومش هننزعج ونضايق، وده كان إحساسي بالفخر أنه أبويا".

واستكمل: "لما جيت أقوله إني هعمل فرقة 4M المكونة من (منى ومها ومنال وميرفت)، قالي إمشي اطلع بره، لا أنت ابني ولا أنا أعرفك، أنا طول عمري بقولك أن المزيكا دي مش احتراف، انتوا هتحترفوها ليه؟، وبعدين إيه التهريج ده، عايز تلعب أم كلثوم بآلة درامز وجيتار وسكسفون، والآلات الغربي دي، فقولته (جرب تسمعنا ولو معجبنكش ارمينا في البحر يا سيدي) فقالي (بره)".

وأضاف: "دخلت أمي الله يرحمها، وفضلت تهدي فيه، وكانت شاطرة أنها تعرف تهديه، فقالت له (استهدى بالله ده ابنك، وأنت هتطرد البنات ولا إيه هيروحوا فين؟، وأنا هقعد معاه وأخليه يسيب كل الكلام ده، ومفيش حاجة من دي).. فضلنا بعدها ماشيين جنب الحيط، لحد ما اشتغلنا في فندق شهير وعرف من خلال الصحف إننا لسه شاغلين بالفرقة".

ورحل الفنان عزت أبوعوف عن عالمنا الإثنين 1 يوليو، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 71 عامًا، وشُيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة.

وكان عزت أبو عوف، قد تم نقله إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، بسبب معاناته بشكل كبير من مشاكل في الكبد والقلب.

وتخرج "أبو عوف" من كلية الطب، وبدأ حياته الفنية في فرقة "الفور إم" الغنائية، التي أسسها مع شقيقاته، وتفرغ للمجال الفني والتمثيل في عام 1992. وتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2006، واستمر في منصبه 7 سنوات.

اشتهر الفنان الراحل بأدواره المتنوعة في السينما والتليفزيون، فضلا عن إسهامات موسيقية في بداية حياته الفنية.

ومن أشهر أعمال الفنان الراحل عزت أبو عوف أفلام "أرض الخوف، وآيس كريم في جليم، وطيور الظلام، واضحك الصورة تطلع حلوة، ولا تراجع ولا استسلام، وعبود على الحدود"، فضلا عن عشرات المسلسلات والبرامج التليفزيونية.