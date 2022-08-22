خاص| أول تعليق من شريف منير بعد هجوم زوجته على بناته.. هل انفصلا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

رسالة قاسية وجهتها الفنانة لورا عماد، لابنتيها "فريدة وكاميليا" من زوجها الفنان شريف منير، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مساء اليوم الأحد.

"الخليج 365" من جانبه هاتف الفنان شريف منير، للرد على ما كتبته "لورا" ولسؤاله عن حدوث انفصال بينهما من عدمه؛ فقال: "دي أمور عائلية.. وأنا مش هتكلم فيها".

ونشرت لورا، مقطع فيديو يجمع ابنتيها مع والدهما وهم يتناولون الطعام في أحد المطاعم، وعلّقت: "رسالة إلى بناتي (فريدة وكاميليا).. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة إزاي!".

أضافت: "بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة! وهقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي".

وعادت الفنانة لورا عماد، للتمثيل مرة أخرى عن طريق المشاركة في حكاية "وانسى روحي وياك" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 4"، وذلك عقب اعتزالها الفن 20 عامًا، بعد مشاركتها في فيلم "لو كان ده حلم" عام 2001 قبل زواجها من الفنان شريف منير.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير، مسلسل "إجازة مفتوحة" وشاركه البطولة النجوم: لقاء الخميسي، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، وهشام إسماعيل وغيرهم، من ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالرحمن حماقي، وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد محمود أبو زيد.