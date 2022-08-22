شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج بمهرجان القلعة: لأول مرة أغنى على هذا المسرح العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت قناة الحياة عرض حفل المطرب مصطفى حجاج بمهرجان القلعة الموسيقى، حيث قال المطرب مصطفى حجاج خلال الحفل: "لأول مرة أغنى على هذا المسرح العظيم".

وأضاف المطرب مصطفى حجاج: "لدى شعور مرعب، فأنا أغنى وأنا مهزور لأنى وسط مصر، ووسط هذا الجمهور العظيم، فأنا وسط جمهورى ووسط بلدى أم الدنيا مصر"، كما أنشد قائلا: " بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".

يشار إلى أن الدورة الـ30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجى المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجبارى، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك (الهند)، دينا الوديدى وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق أطفال كلاسيك، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى، على الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجى، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، مصطفى حجاج وفرقته، بغدادى بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، مى كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامى، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل، نوال الزغبى وفرقتها، هانى شاكر وفرقته، نادية مصطفى وفرقتها، حنان ماضى وفرقتها، نسمة محجوب وفرقتها، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان، السورية لينا شاماميان وفرقتها، فريق بلاك تيما، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها، نوران أبو طالب وفرقتها، محمد محسن وفرقته، الموسيقار عمر خيـرت، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويل.