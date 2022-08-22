شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده.. 2022 عام الخير والسعد على أحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل عيد ميلاد النجم أحمد سعد، هذا العام الكثير من المعاني، فله مذاق خاص هذه المرة، خاصة أن عام 2022 الجاري يعتبر وش خير وسعد على الفنان أحمد سعد، إذ كان مليئا بالكثير من النجاحات على مستوى الغناء من خلال إحياء الحفلات أو من خلال طرح الأغانى، ووش الخير عليه أيضا على المستوى العائلى.

أحمد سعد يحتفل بعيد الحب بطرح أغنية "عليكى عيون"

كانت بداية نجاحات أحمد سعد في شهر فبراير في عيد الحب والذى طرح بهذه المناسبة أغنية تحمل اسم "عليكي عيون"، وهى من ألحانه وكلمات محمد شافعى وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو وبيدو ارتيست، وحقق 17 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.

أحمد سعد يطرح أغنيات ألبومه الجديد "وسع وسع"

استكمل أحمد سعد نجاحاته وبدأ في طرح أغنيات البومه الجديد "وسع وسع" فقد طرح أغنية بعنوان "بنادى عليك"، وأغنية "وسع وسع"، وأغنية "النفسية"، وأغنية "صدقينى لو بايدى"، وأغنية "يا عراف".

أحمد سعد يطرح أدعية دينية بمناسبة شهر رمضان

وبمجرد حلول شهر رمضان المبارك، وبصوته العذب رر المطرب أحمد سعد أن يطل على جمهوره من خلال الأدعية الدينية، فقد طرح دعاء يحمل اسم "عاشق نبينا"، ودعاء آخر بعنوان "طالب رحمتك".

أحمد سعد يدخل العاملية بأغنية "الملوك" من خلال مسلسل moon knight

كان الحظ حليف للنجم أحمد سعد، فرغم طرحه لأغنية "الملوك" العام الماضى بمشاركة عنبة وتحقيقها 70 مليون مشاهدة على "اليوتيوب"، إلا إنها كانت سبباً لدخول احمد سعد للعالمية بعد أن تم تشغيل جزء من الأغنية خلال إحدى حلقات المسلسل "Moon Knight" للمخرج محمد دياب.

أحمد سعد يرزق بمولودته الجديدة "عليا"

رزق الفنان أحمد سعد، بمولودته الجديدة التى أطلق عليها اسم "عليا"، على اسم والدتها وزوجته علياء بسيوني، داعيًا الله أن يجعلها من الصالحين الأبرار، ونشر سعد، فيديو مع طفلته عليا، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر وهو يؤذن لها، صحبه بتعليق: "الحمد لله والشكر لله.. رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد، اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار".

أحمد سعد يشارك في مهرجان المزاريطة بمسلسل "الكبير أوى 6"

استكمالاً لنجاح أحمد سعد هذا العام، فقد شارك فى الماراثون الرمضاني من بحلول ضيف شرف في مسلسل "الكبير أوى 6"، بطولة أحمد مكى، فقد شارك أحمد سعد بشخصيته الحقيقية بالظهور على السجادة الحمراء في مهرجان المزاريطة، وحازت الحلقة على الكثير من المشاهدات بسبب حالة الكوميديا والرقص الضاحكة التي تبادلها كل من أحمد سعد وأحمد مكى.

أحمد سعد يطرح أغنية "ع الجرار"

طرح النجم أحمد سعد أغنيته الجديدة "ع الجرار"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي و توزيع توما، وتجاوزت عدد مشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب" الـ 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها من 10 أيام.

أحمد سعد يؤدى مناسك العمرة

أدى الفنان أحمد سعد مناسك العمرة خلال تواجده بالأراضى السعودية، وعقب إحيائه أحد الحفلات الكبرى هناك، ونشر على صفحته الخاصة مقطع فيديو قصير يدعو فيه، وهو يرتدى ملابس الإحرام، وهذه هى المرة الثالثة التى يؤدى فيها أحمد سعد مناسك العمرة خلال الأشهر الاخيرة، حيث إنه يؤديها بعد مشاركته فى أى حفلة هناك.