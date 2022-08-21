شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري وترتيب البطولة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية من معرفة ماهو ملخص ونتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري بالإضافة إلى ترتيب البطولة المحلية بعد المباراة التي أقيمت اليوم الأحد الموافق الواحد والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

ملخص ونتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي

وأنتهت فعاليات مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والإسماعيلي بالتعادل السلبي دون أهداف في المواجهة التي جمعت الفريقان ضمن المباراة المؤجلة عن الأسبوع الثاني من الدوري المحلي.

وحاول الفريقين في الشوط الأول من تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم ولكن باتت كل المحاولات بالفشل، وكذلك الأمر في الشوط الثاني ليفشل الفريقين في تسجيل أي هدف في المباراة.

ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي

1- الزمالك - المركز الأول - 75 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 68 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 64 نقطة.

4- طلائع الجيش - المركز الرابع – 50 نقطة.

5- فيوتشر- المركز الخامس - 49 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس - 42 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 41 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 40 نقطة.

9- الاسماعيلي - المركز التاسع - 37 نقطة

10- المصري - المركز العاشر - 36 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا - المركز الحادي عشر - 36 نقطة.

12 – الاتحاد السكندري - المركز الثاني عشر - 36 نقطة.

13- إنبي - المركز الثالث عشر - 35 نقطة.

14- غزل المحلة - المركز الرابع عشر - 31 نقطة.

15- الجونة - المركز الخامس عشر - 29 نقطة.

16- ايسترن كومباني - المركز السادس عشر - 28 نقطة.

17- المقاولون العرب - المركز السابع عشر - 29 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 15 نقطة.