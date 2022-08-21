شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب معرفته عن قصة House of the Dragon قبل عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق مسلسل صراع العروش عرض مسلسل House of the Dragon المشتق منه حيث تتمحور قصة العمل بشكل رئيسى على عائلة التايجريان، حيث استطاع أفراد هذه العائلة خاصة بـ جذب انتباه متابعى GOT، ولكن بالرغم من تعلق المشاهدين بـ إيريس ودينيرس تارجارين، وجون سنو الذى اكتضف أنه من ضمن العائلة التي اتسمت بالجنون، ألا ان المشاهدين لن يشاهدو أي منهم في المسلسل الجديد، حيت ستدور أحداث السلسلة قبل 300 ألف سنة من أحداث مسلسل Game Of Thrones.

مسلسل House of the Dragon يدور قبل 300 عام من أحداث Game of thrones عن عائلة تايجريان سيظهر بـ مسلسل House of the Dragon 17 تنينا حسبما أكد مؤلف العمل جورج آر مارتن. سيتكون مسلسل House of the Dragon من 10 حلقات تصل بين ساعة وأكثر.

وحظى بعض الصحفيين العالميين بفرصة مشاهدة أولى حلقات المسلسل المنتظر الجديد House of the Dragon، وبدت آراءهم متحمسة لمشاهدة باقى حلقات المسلسل الذى سيطرح على منصة HBO، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وكشف محرر موقع Collider عن رأيه قائلا "لم يعجبني الموسم الأخير من Game Of Thrones على الإطلاق، لكنني سأعترف بأن الحلقة الأولى من مسلسل House Of The Dragon، حازت على انتباهى وشجعتنى لانتظار باقى حلقات المسلسل".

وكشفت صحفية أخرى من نفس الموقع قائلة: "بدأت أحداث مسلسل House Of The Dragon بشكل ملحمى، خاصة أنها قصة حميمة عن عائلة واحدة، التي تكشف عن جميع الجوانب الحياتية التي يواجهونها".

أما صحفى من موقع Indiewire فعلق عن رأيه قائلا: "بداية مسلسل House Of The Dragon عنيفة وصادمة، ما يشير إلى أن المسلسل المشتق الجديد من الممكن أن يكون أقوى من سلسلةGame Of Thrones، من حيث الموسيقى التصويرية، والكادرات وما إلى ذلك".