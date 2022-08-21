"مش بنخلف العيال علشان نستعبدهم".. إسلام إبراهيم يوجه رسالة لأسرة النقاش الموهوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هاجم الفنان إسلام إبراهيم، والد الفنان الشاب أحمد سالم الذي اشتهر إعلاميا باسم "النقاش الموهوب".

ونشر إسلام صورة للشاب أحمد وشقيقه، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق قائلا: "أنا عارف إن الكلام اللي هقوله ده ممكن ميعجبش ناس كتير بس أنا شايف الترند ده من زاوية تانية خالص، فكرة إنك ربنا يرزقك بشابين زي دول ينطبق عليهم كلمة شباب زي الورد لانهم ربنا كرمهم بالوسامة والموهبة والصوت الحلو وعندهم المؤهلات إنهم يكونوا نجوم ومتحاولش تساعدهم إنهم يحققوا حلمهم أو يعملوا الحاجة اللي بيحبوها وتفرض عليهم قيود ومسؤوليات مش بتاعتهم".

وتابع: "زي إن هما يجهزوا إخواتهم البنات اللي أكبر منهم حضرتك البنات دول إنت اللي خلفتهم مش هما والحياة دي حياتك إنت مش حياتهم هما وتفرض عليهم يكونوا نقاشين وده مش تقليلا من مهنة النقاش أكيد هي مهنة محترمة وشريفة لكن أي حد مش موهوب يقدر يشتغلها لكن مش أي حد عنده الموهبة والصوت ده".

وأضاف: "خلاصة الكلام إحنا مش بنخلف العيال عشان نستعبدهم احنا عندنا مفاهيم مغلوطة كتير في فلسفة الجواز والخلفة والتربية وزي ما طاعة الوالدين واجبة وأي ابن بيفتح بقه أو يعترض على حاجة مش عجباه بيبقي ابن عاق كمان الولاد أمانة هتتسأل عليها قدام ربنا".

"أحمد" الذي أطلق عليه مؤخرا المطرب النقاش، لاقى إعجاب الكثيرين من نجوم الفن، ومن بينهم رامي جمال الذي تواصل معه بالفعل ووعده بتقديم أغنية له.

كانت الفنانة نجلاء بدر أعادت نشر الفيديو الأول والذي كان سببا في شهرة سالم، معلقة "رهييييب"، ونشر السيناريست تامر حبيب الفيديو أيضا وكتب "الراجل ده عظيم"، وعبر تويتر علق الفنان رامي جمال مشيدًا بصوت الشاب "حد يوصلني ضروري للراجل الجميل الجدع ابو صوت مسمعتوش من زمان ضروري ضروري"، وأضاف رامي في تعليق آخر "حلو بشكل مش عادي".