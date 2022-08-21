رأي نبيل الحلفاوي في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن رأيه في التشكيل الأساسي لفريق النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ18 من الدوري.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "مش هنتكلم كل مرة عن ميكيسوني.. يا ريت نشوف علي عمرو ورأفت خليل وعبد النبي.. أو اتنين منهم.. بس مش في آخر 10 دقايق".

وأعلن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي، عن التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة الإسماعيلي، ويتكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ومحمود متولي وكريم فؤاد ومحمد أشرف ومحمد أحمد شرقية.

خط الوسط: محمد فخري وميدو نبيل وزياد طارق ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وحسام حسن ومحمد محمود ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي وعلي عمرو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة من 30 مباراة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.