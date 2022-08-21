"إحنا كلنا أسباب لبعض".. رسالة رامي جمال لـ"النقاش الموهوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان رامي جمال، سبب مساعدته للشاب أحمد سالم، الذي انتشر فيديو له مؤخرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يغني أغنية "بكره يا حبيبي"، للفنانة الراحلة وردة، خلال ممارسته مهنة "النقاشة".

ونشر رامي جمال مقطع فيديو له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قال فيه: "عايز أتكلم عن حاجة مهمة جدًا علشان أنا شايف القبول اللي ربنا كاتبه للفنان أحمد سالم، أحمد فنان بدرجة مشوفتهاش في حياتي مرتين تلاتة، وأنا شايف أن الحب اللي الناس حبته ليه دي حاجة مش بتحصل كل يوم".

وأضاف: "وأنا فرحان جدًا أن مازال الصوت الحلو والفن الحقيقي الناس بتحبه وبتدعمه، وفيه ناس كتير فرحانة وبتقولي شكرا انك بتساعد أحمد لكن أنا مش بساعده، أنا بساعد نفسي كفنان وكملحن أن الوسط الفني يبقى فيه أصوات زي أحمد عشان دي حاجة بترقى بالذوق العام ودي حاجة بقينا محتاجينها جدا كلنا".

وتابع: "أنا اتربيت في بيت أهلي أن الفرصة لما بتيجي لحد بتبان أن ربنا اللي باعتها، إحنا كلنا أسباب لبعض يعني ممكن أنا أحاول أسهل على أحمد مشواره في الفن ودي حاجة بالنسبالي قمة في السعادة لأن في الآخر".

وأكمل: "أنا وقت ما شوفت الفيديو بتاع أحمد مكنش منتشر بالشكل دا، لأن فيه ناس تانية بتقولي أنت بتساعد بس عشان التريند، والله عمرها ما كانت شخصيتي ولا هتبقى، لأن مفيش حد ضامن وهو بيحاول يعمل حاجة ونيته مش صافية أنها في الأخر هتوصله للنتيجة اللي هو عايزه".

واستطرد: "واللي باعتين ليا كدا أكيد موهوبين ومستنيين الفرصة وأكيد متضايقين وشايف أن الفرصة اللي ربنا اداها لأحمد هما يستحقوها بس والله بطمنكم، جايلكم كلكم الفرصة والرزق عند ربنا بمعاد وربنا لو سخرني لأحمد وسخر الجمهور لأحمد في أنه يبقى حابة دلوقتي فرصكم كلها جاية".

واختتم: "عايز أقول لكل الناس اللي ما خدتش الفرصة أن ربنا يديكم أكتر من اللي اتمنتوه وإن شاء الله زي ما ربنا وقفني لأحمد ووقف ناس ليا زمان هيوقفلكم ناس، وبوجه رسالة لأحمد وبقوله كفاية برامج لحد ما نخلص الأغاني".

"أحمد" الذي أطلق عليه مؤخرا المطرب النقاش، لاقى إعجاب الكثيرين من نجوم الفن، ومن بينهم رامي جمال الذي تواصل معه بالفعل ووعده بتقديم أغنية له.

كانت الفنانة نجلاء بدر أعادت نشر الفيديو الأول والذي كان سببا في شهرة سالم، معلقة "رهييييب"، ونشر السيناريست تامر حبيب الفيديو أيضا وكتب "الراجل ده عظيييم"، وعبر تويتر علق الفنان رامي جمال مشيدًا بصوت الشاب "حد يوصلني ضروري للراجل الجميل الجدع ابو صوت مسمعتوش من زمان ضروري ضروري"، وأضاف رامي في تعليق آخر "حلو بشكل مش عادي".