نقاش وعامل خردة وفلاحة شرقاوية.. مواهب تصدرت تريند مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نال الشاب الموهوب أحمد سالم، اهتماما واسعا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يغني "بكرا يا حبيبي" للفنانة الراحلة وردة، خلال ممارسته مهنة النقاشة، ليصبح أحدث المواهب التي تبدأ طريق الشهرة عبر صفحات مواقع التواصل.

"أحمد" الذي أطلق عليه مؤخرا المطرب النقاش، لاقى إعجاب الكثيرين من نجوم الفن، ومن بينهم رامي جمال الذي تواصل معه بالفعل ووعده بتقديم أغنية له.

وخلال ظهوره في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، قال: "فوجئت وأنا في عملي بأحد الأشخاص يقول لي أن الشاعر عمرو حسن، نشر الفيديو الخاص بىي، وحقق تفاعل كبير للغاية عبر صفحته على فيسبوك".

وأوضح أحمد، إنه لم يكن يتوقع أن يحدث كل تلك الضجة على الفيديو الخاص به الذى ظهر فيه وهو يغنى إحدى أغنيات الفنانة الراحلة وردة، مشيرا إلى أن الفيديو مر على تصويره عام ونصف، وحقق 10 آلاف مشاهدة فقط على قناته على يوتيوب خلال تلك الفترة.

وتابع: "أنا شاب من الغربية، عمري 32 عامل، متزوج ولدي طفلان، وأعمل فى مجال النقاشة، وهي صنعتي وصنعة والدي، وبدأ موضوع الغناء معي وأنا عمري 8 سنوات، وكنت أغني وأنا أعمل في النقاشة"

ويعد "أحمد" الموهبة الأحدث التي تظهر عبر مواقع التواصل، وتتصدر التريند، إذ سبق وتكرر ذلك مع مجموعة من المواهب الفنية، التي لفتت إليها الإنتباه، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

الحاجة نبيلة

"مروحش الغيط، ده البامية شوكتني"، و"أنا شرقاوية يا ولا.. من منيا القمح يا ولا.. أحلى صبية"، بتلك الأغاني الشعبية، تخطى صوت الحاجة نبيلة "60 عاما" حدود الغيطان في محافظة الشرقية، لتجذب كل من يستمع إليها.

وفرضت الحاجة نبيلة، وجودها بقوة عبر مواقع السوشيال ميديا، بعدما انتشر لها مقطع فيديو أثناء غنائها أغنية "أنا شرقاوية يا ولا"، على موقع "تيك توك"، والذي حصد مشاهدات بمئات الآلاف بعد نشره بساعات.

مطرب الغلابة

العزف والغناء على إيقاعات "طشت نحاسي و"جردل"، كانت الموهبة التي كشف عنها سيد القناوي،الذي حمل لقب مطرب الغلابة، عقب تداول رواد مواقع االتواصل، مقطع فيديو له وهو ويجلس علي كرسي من البلاستيك بين أكوام الخردة التي يجمعها، وهو ممسك باثنين من العصا الخشبية ويبدأ في وصلة من العزف وهو يغني اغنية "ادلع على كيفك"

"سيد قناوي" المعروف بـ "مطرب الغلابة" عامل الخردة الذي لا يجيد القراءة والكتابة، كان على موعد مع الشهرة عندما تداول له فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن الموسيقار هاني شنودة، عن عزمه تدريبه ودعم موهبته.

طفل الجردل

الطفل عبدالله أحمد عبدالرازق، الشهير بـ"عبد الله الكلحاوى" ابن محافظة أسوان وتحديداً قرية كلح الجبل مركز إدفو، أصبح حديث السوشيال ميديا بعد أن حقق فيديو له يغنى فيه "بنت الجيران" ماسكاً بيده "الجردل" تريند على مواقع التواصل الاجتماعى.