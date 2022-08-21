شكرا لقرائتكم خبر عن ختامها مسك.. 10 صور من حفل ختام قرطاج الذى أعاد الروح لـ شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لحظات فارقة ومشاعر وصلت للنجمة شيرين عبد الوهاب أُثناء إحياء حفل ختام مهرجان قرطاج الدولى، فمنذ وصولها للحفل لم تستطع أن تتمالك نفسها لتذرف الدموع بسبب حفاوة استقبال الجمهور التونسى لها ولم تستطع ان تتمالك صوتها فصرخت بصوت عالي "وحشتونى".

"وحشتونى" كلمة لم تكن مجرد كلمة تطلقها شيرين عبد الوهاب لجمهورها، ولكنها كانت بأمس الحاجة أن تتلقى الدعم والسند من جمهورها الذى يحبها ويعشق صوتها ولا يفرق معه شيئا سوى أن تكون سعيدة وبخير، هذه المشاهر لمستها الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الحفل أثناء تقديم اغنياتها.

وكما يظهر في فيديو وصور الحفل، فتظهر الفنانة شيرين عبد الوهاب وكأن الحياة والروح عادت إليها من جديد بعد الفترة العصيبة الماضية التي غابت فيها عن جمهورها، فقدمت شيرين عبد الوهاب العديد من الأغانى الذى يعشقها جمهورها وكعادة المطربون أن يدخلون البهجة على جمهورهم ولكن في هذه المرة عاشت شيرين عبد الوهاب بنفس مشاعر الجمهور الحاضر فكانت تشدو بأغنياتها بأحاسيس رائعة وسعادة لم تستطع أن تخفيها وهو ما وصل لكل من يشاهد الحفل ويستمع إلى صوت شيرين عبد الوهاب.

وفى سياق متصل، تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب، لإطلاق أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "المترو" والتى سيتم طرحها على موقع "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، ونشر الشاعر أمير طعيمة البوستر التشويقى للأغنية.

ومن المقرر أن تطرح النجمة شيرين عبد الوهاب، أغنية جديدة أيضا بعنوان "عودتنى الدنيا" بالتعاون مع النجم تامر عاشور (ملحن الأغنية) والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وأغنية "عودتنى الدنيا" من كلمات أحمد المالكى وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسى، وتنتمى للأغانى الدرامية التى تميزت فيها شيرين عبد الوهاب وتامر عاشور.







































