شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم اسم خالد صالح وإطلاق الدورة الخامسة من أيام القاهرة للمونودراما باسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة للمونودراما عن تكريم النجم الراحل خالد صالح وإهداء الدورة الخامسة باسمه، والتي تقام تحت رعاية دنيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في الفترة من 12 حتى 16 سبتمبر المقبل.

وقال د. أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان أن الفنان خالد صالح واحد من المسرحيين الذين عشقوا خشبة المسرح منذ بدايته بمسرح مراكز الشباب والمسرح الجامعي ومركز الهناجر للفنون، واهداء الدورة الخامسة له هو تشريف للمهرجان واحتفاء بقامة فنية مسرحية ومثل في العطاء الفني والابداع .

وعن تكريم الفنان خالد صالح قال الفنان أحمد خالد صالح: أن التكريم هو تظاهرة حب لابداعات والده الراحل خالد صالح، والذي دوما ما كان يمثل له التكريم خاصة في مجال المسرح مكانة خاصة، لأنه عشقه الأول منذ الصغر، كما شكر إدارة ايام القاهرة الدولي لمونودراما لاهداء الدورة الخامسة لاسم والده وتكريمه

وتابع صالح: أنه من الجميل أن يكرمك المسرح عن عطاء كبير ومشوار طويل من محبته، بكل مشاعر الحب التي يكنها الجمهور للفنان خالد صالح وإبداعه الذي لا ينسى

الجدير بالذكر أن الدورة السابقة فد حفلت بمشاركة أكثر من 15 دولة وحلت تونس ضيف شرف للمهرجان.