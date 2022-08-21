شكرا لقرائتكم خبر عن على العربى مخرج كباتن الزعترى يحتفل بزواجه على راقصة الباليه أسمينا جانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج علي العربي بحفل زفافه على راقصة الباليه اسمينا جاني في أحد القصور الملكية بجزيرة الدهب على نيل القاهرة، بحضور عدد كبير من الفنانين منهم المخرج أمجد أبو العلا والفنانين ثراء جبيل وصدقي صخر وجيهان الشماشرجي وجهاد محسن وزينب غريب والمنتج صفي الدين محمود والناقد أحمد شوقى وعدد كبير من السينمائيين.





















علي هو مخرج ومنتج فيلم كباتن الزعتري الحاصل على الكثير من الجوائز وأحد أبطال مسلسل القاهرة منورة بأهلها .

فيلم "كباتن الزعترى" جاء عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي، وحصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان.

يدور كباتن الزعتري حول قصة محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات، وعلى الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس ابتداءً من 19 نوفمبر.

فيلم كباتن الزعتري هو أول فيلم وثائقي طويل في مسيرة علي العربي، الذى قضى حوالي 8 سنوات مع بطلي فيلمه أثناء العمل عليه، و حاليًا يعكف العربي على عدة مشاريع عربية وعالمية من ضمنها الفيلم الروائي أسطورة زينب ونوح.