شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا يتألق بحفل غنائى فى القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب عصام كاريكا حفلاً غنائيًا في أحد المراكب النيلية بالقاهرة، وقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيه منها شنكوتى وحتة بت وروميو وعبدالرحيم القناوى، وقدم عددًا من الأغانى الذى لحنها لكبار المطربين منها "وهى عاملة إيه" للهضبة عمرو دياب وغيرها .

















وطرح مؤخرا المطرب عصام كاريكا أحدث أغانيه "شارع الطيبين" بعد 15 عاما من طرحها حيث أعادها بتوزيع جديد وهى من ألحانه وكلمات سمير زكى وتوزيع أحمد عادل، وحققت نسب استماع ومشاهدة عالية.

وطرح المطرب عصام كاريكا أغنيته الجديدة "حياتى ارتاحت" عبر قناته على يوتيوب، وتم تصوير الفيديو كليب فى مدينة أسوان والأغنية من ألحانه وتوزيعه وكلمات مصطفى محمد ومن إخراج رودينا حاطوم.

وظهر عصام بصورة جديدة ومميزة في هذا الفيديو كليب الذي أخرجته ردينة حاطوم وعكست جمالية الأغنية بصور خلابة سلسة وبقصة طريفة تظهر عصام الذي ينتقم من حبيبته السابقة بعد أن كانت سبباً في تعاسته.