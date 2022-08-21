شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تعيد مشهد "الشبشب" فى إبراهيم الأبيض على أغنية أحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة هند صبرى، جمهورها بفيديو جديد لها، عبر حسابها على تطبيق التيك توك، وظهرت هند صبرى في الفيديو وهي تعيد مشهد "رفع الشبشب" في فيلم إبراهيم الأبيض ولكن بشكل جديد على أغنية النجم أحمد حلمى "بص الحركة دى".

كما تداول رواد تويتر، الفيديو بتعليقات أن النجمة هند صبرى تحمل الجينات المصرية، ومن التعليقات: "ست مصرية أصيلة، هند صبرى سرقت الجينات كمان، الأصل كده مصرية فعلاً، ده سلاح الست المصرية وهي مصرية اكتر من ما تكون تونسية".

وتشارك هند صبرى، في مسلسل "مهب الريح"، الذى تقدم بطولته مع الفنانون إياد نصار وماجد المصرى وهدى المفتى، من إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل "مهب الريح" مأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wifeبطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على 45 حلقة، مقسمه إلى 3 أجزاء ولكل جزء 15 حلقة على إحدى المنصات الرقمية.

يذكر أن هند صبرى يعرض لها حالياً فى السينمات فيلم "كيرة والجن"، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب والعمل مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد.