كيف قارن نبيل الحلفاوي بين موسيماني وسواريش في قيادة الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أجرى الفنان القدير نبيل الحلفاوي، مقارنة بسيطة بين مدربي النادي الأهلي السابق موسيماني، والحالي سواريش، بالنسبة لظروف قيادتهما للفريق.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "أوضح مثال للفرق بين الحظ الحسن والحظ السيء.. موسيماني تسلم الأهلي وبطولة الدوري شبه محسومة ففاز بأول بطولة بعد أسابيع، ثم واصل مع فرقة فايقة".

وأضاف نبيل الحلفاوي: "سواريش .. أعكس ما سبق حرفيا".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الإسماعيلي مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد الجيش ببرج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشر من المسابقة المحلية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المرتبة العاشرة ولديه 36 نقطة.