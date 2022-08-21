وفاء عامر: مفيش ساحل شرير وبلاش أفورة.. والجمهور: "ورينا هتعيشي بجنيه إزاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة وفاء عامر عن استيائها من مسميات "الساحل الطيب والساحل الشرير"، التي انتشرت مؤخرًا بسبب ارتفاع الأسعار في الساحل الشمالي.

ونشرت وفاء مقطع فيديو من داخل سيارتها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، قالت فيه: "بلاش أفورة، الناس عارفة إني ست بيت كويس جدا، وبحب أشتري حاجاتي بنفسي، ولسه شاريين خضار، بنفس السعر في القاهرة، بلاش أفورة، اللي عايز يعيش بجنيه هيعيش واللي عايز يعيش بمليون جنيه هيعيش".

وأضافت وفاء: "مش عايزين أفورة، أنا كل سنة بنزل منطقة العلمين، وهنروح لبتاع الفول والطعمية ونسأله الأسعار بكام، عاملين أسعار عظيمة، ممكن بس المؤجرين هما اللي عاملين أسعار غالية شوية علشان بيدفعوا ضرائب، علشان الانتقال، علشان العمالة".

وتابعت وفاء: "بلاش أفورة، أنا عايشة عادي، بيتي هنا زيه زي مصر، بيقولوا الساحل الطيب اللي هو من مارينا لبعد مارينا بشوية والعلمين، أما الساحل الشرير اللي هو الغلا والحفلات الغالية اللي فيها أسعار بتبدأ من 5 و7 آلاف جنيه".

وأكملت: "أدي 100 جنيه هنزل أجيب بيها حاجات وتين، اللي عايز يبسط نفسه هيبسط نفسه، أخرج من الاكتئاب وحارب الاكتئاب".

واستطردت: "أنا مش بروح حفلات، وليه أدفع 7000 جنيه في تذكرة، اه بحب كل أصحابي الفنانين، وهشوفهم وهشوف حفلاتهم على اليوتيوب".

وجاءت تعليقات الجمهور منقسمة ما بين معبر عن حبه وإعجابه بالفنانة وفاء عامر، وبين منتقد لكلماتها، ومن بينها: "طيب ما تعيشي انتي بجنيه وورينا هتعيشي إزاي بدل ما تطلعي تتكلمي كده وخلاص وبعدين انتي في الساحل الشرير طبعا ولا همك بالنسبالك لو دفعتي 200 جنيه في الخضار ده عادي عشان كده طالعة تقولي عادي وبتتكلمي بمنتهى البساطة".

وكتب آخرون "أبسط شيء ممكن نتكلم فيه إن اللي معاه جنيه بيشرب مياه من الحنفية فمن فضل حضرتك بلاش تسطيح الأمور"، "بطلي انتي أفورة"، "لا اسمه شرير لإنه مستفز وغالي"، "أنا في مراسي وعادي مصاريفي جدا"، "انتي جميلة وقمرة يا فوفا، حضرتك إنسانة جميلة ونقية ومتواضعة جدا ربنا يسترك".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال الفنانة وفاء عامر مسلسل "بيت الشدة" بطولة كل من: أحمد وفيق، إيهاب فهمي، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، مخرج منفذ محمد بدير، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.