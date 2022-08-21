تكريم النجم محمد صبحي في الجامعة البريطانية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تكرم الجامعة البريطانية بالقاهرة النجم الكبير محمد صبحي في احتفالية كبري يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 الساعة الثانية ظهرا، بحضور الدكتورة فريدة محمد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة، ورئيس الجامعة الدكتور محمد لطفي وعمداء وأساتذة الكليات المختلفة .

تكريم النجم الكبير محمد صبحي ومنحه درع الجامعة يأتي تقديرا لجهوده المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية في مصر، ولكونه أيقونة مهمة في الحياة الفنية والثقافية

جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمد صبحي قد انتهى من اختيار 39 موهبة في التمثيل والغناء والعزف لدراسة كورس "استوديو الممثل"، الذى يقدمه مجانا بمسرحه بمدينة سنبل، وذلك بعد اختبارات تقدم لها نحو 1000 موهبة من أعمار مختلفة.

واستمرت الاختبارات لمدة شهر تقريبا، كما أنه سيبدأ قريبا بروفات مسرحيته الجديدة "عيلة اتعملها بلوك" والتي من المقرر عرضها مع بداية الموسم الشتوي لتكون ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.