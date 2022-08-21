ماذا حدث في حفل الزفاف الثاني لـ جينيفر لوبيز وبن أفليك؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز والممثل الأمريكي بن أفليك، أمس السبت، بزفافهما للمرة الثانية في جورجيا بعد مرور أكثر من شهر على حفل زواجهما الأول الذي أقيم في لاس فيجاس.

المجمع الذي يمتلكه بن أفليك والخاص بحفل الزفاف في جورجيا، مُقام على الواجهة البحرية في ولاية جورجيا جنوب شرقي الولايات المتحدة، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت مجلة "بيبول"، أن من بين مشاهير هوليوود الذين حضروا الاحتفال، مات ديمون صديق أفليك، والمخرج كيفن سميث.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" أن الضيوف ارتدوا ملابسا بيضاء بالكامل، بينما ارتدت لوبيز فستانا من تصميم رالف لورين مصنوعا في إيطاليا.

وكشف موقع "نيويورك بوست" عن صور من الحفل، تم التقاطها من الجو لمكان الحفل ويظهر فيه الزوجان وعدد من المدعوين.

وذكر موقع page six ، أنه سيتم دعوة الضيوف اليوم الأحد أيضا إلى حفل شواء ووداع قبل العودة إلى منازلهم، وعند وصول الضيوف، سيُعرض عليهم ركوب مركبة النقل إلى موقد ترحيبي.

ولفت الموقع إلى وقوع حادث مؤسف أمس السبت، عندما سقطت والدة العريس بن أفليك "كريستوفر آن" وأصيبت في ساقها.

فيما ذكرت "ديلي ميل"، أنه تم إرسال والدة "بن أفليك" إلى مستشفى سافانا عبر سيارة إسعاف حيث زارها الزوجان، وكانت على مقعد متحرك.

كما ذكر أيضا رفض جينيفر جارنر، زوجة بن أفليك السابقة، ووالدة أبنائه الثلاثة التي تمت دعوتها لحضور حفل زفاف زوجها السابق بن أفليك وجينيفر لوبيز في جورجيا، مبررة ذلك أنها ستكون في تكساس في مهمة عمل، لكنها أكدت أنها تتمنى للزوجين حياة أفضل.

يذكر أن جينيفر لوبيز التقت مع بن أفليك عام 2002 خلال تصوير فيلم "جيلي"، وكان مقررا زواجهما في 2003 قبل إعلان انفصالهما عام 2004.

وتزوجت جينيفر لوبيز ثلاث مرات في السابق، وكان المغني مارك أنطوني من أشهر أزواجها وأنجبت منه توأمين هما ماكس وإيميه، بينما "بن أفليك" فكان متزوجا من الممثلة جينيفر جارنر التي أنجب منها فايوليت وسيرافينا وسامويل.