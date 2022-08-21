"تشرب شاي".. ياسمين رئيس تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بصور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت رئيس في الصور وهي تتناول "الشاي"، وعلقت: "تشرب شاي".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "عمري الحلو، بالعافية، أحلى شاي دا ولا إيه، هيبقى أحلى شاي في حياتي والله، بموت فيكي بجد قمر، حلو الشاي من إيدك يا ياسمين، قديش بحبك، معاك ياريت".

ومن ناحية أخرى عُرض لياسمين رئيس مؤخرًا، مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" على مسرح بكر الشدي البوليفارد، هي أول بطولة مسرحية لـ ياسمين رئيس، ويشاركها: دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

كما تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم "خطة مازنجر"، بطولة حمدي الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، إسماعيل فرغلي، ياسر الطوبجي، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، ومن إخراج رامي رزق الله.