بعد شكوتها من أسعار الساحل الشمالي.. أميرة أديب بالساري في الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة أميرة أديب جمهورها بصور وعدة مقاطع فيديو، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال زيارتها إلى دولة الهند.

وظهرت أميرة في الصور وهي تأكل طعام هندي من أحد المطاعم الشهيرة بالهند، كما ظهرت في صورة أخرى مرتدية الساري الهندي.

ونشرت صورة لفتاة هندية، وعلقت على الصورة: "علمتني كتير أوي عن البلد، وأدتني هدية".

يذكر أن الفنانة الشابة أميرة أديب، قالت إنها صُدمت من الأسعار في الساحل الشمالي، وحكت في فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "انستجرام" عن موقف تعرضت له صديقتها، إذ ذهبت لشراء زجاجة مياه من أحد الأماكن، ووجدته يطلب منها 250 جنيها، موضحة "كان هيجيلي سكتة قلبية، في الساحل صاحبتي رايحة تجيب ماية في أحد الأماكن اللي كنا فيها، بتطلع فلوس قالها 250 جنيه، what عشان إزازة ماية، أول مرة أجي الساحل الشمالي السنة دي، ودي كانت أول سنة برضه أسافر أكثر من مكان في الصيف خارج مصر، وصرفت في كل سفرية أقل بكتير من اللي بصرفه في الساحل".

وتابعت أميرة "أنا من الناس اللي مش بتصرف في السفر كتير، وبشوف أي طريقة أصرف أقل مصاريف ممكنة، لكن اللي بيحصل ده مهزلة فيه حاجات اكتر في مصر ممكن نعملها وبتكون أرخص بكتير"، وعلقت "اتصدمت أوي".

جدير بالذكر أن أميرة أديب شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "مين قال"، والذي ضم مجموعة كبيرة من الشباب بينهم أحمد داش، إلى جانب النجم الكبير جمال سليمان، والفنانة نادين.

أميرة أديب هي ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، وبدأت خطواتها في عالم التمثيل مؤخرًا.