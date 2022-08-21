العراق يستدعي سفيره بالأردن بسبب صور راغب علامة وزوجة السفير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أثارت صورًا التقطها المطرب اللبناني راغب علامة، ونشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، مع السفير العراقي حيدر العزاري في الأردن وزوجته ميسم الربيعي أزمة كبيرة وجدلا واسعا، إذ نتج عنها إصدار الخارجية العراقية قرارا باستدعاء حيدر إلى بغداد.

وفي بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للخارجية العراقية على تويتر، قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن الوزارة قررت استقدام السفير حيدر العذاري إلى بغداد، وكان قد تم إصدار بيان آخر، للتعليق على الصور السابق ذكرها، وجاء فيه: "نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور تعني بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية، كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".

كان راغب قد نشر صورًا لاستقبال السفير العراقي في دولة الأردن له، أثناء تواجد الأول في المملكة للمشاركة في إحياء إحدى حفلات مهرجان الفحيص، وظهرت في الصور زوجة السفير العراقي، وهي تتوسط زوجها وراغب، وفي أخرى مع مجموعة من حضور حفل الاستقبال.

راغب علق على الصور وقت نشرها "شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب. أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح راغب علامة".

جدير بالذكر أن راغب علامة أحيا قبل يومين حفله في مهرجان الفحيص بالأردن وسط حضور جماهيري كبير، وقدم خلاله باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة والتي تفاعل معها الجمهور.