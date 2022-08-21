بعد تغريم "فؤش" وأحمد سعد بسبب الفلاشة.. لماذا تجاهلت "الموسيقيين" معاقبة ويجز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أثار الحفل الغنائي الذي أحياه مطرب الراب ويجز، في العلمين الجديدة، يوم الجمعة الماضي، حالة من الجدل، بسبب تقديمه أغانيه بمصاحبة الدي جي والفلاشة، عقب القرارات التي أصدرتها نقابة المهن الموسيقية بمعاقبة الفنان محمد فؤاد والمطرب أحمد سعد، بسبب الغناء بالفلاشة.

المايسترو محمد أبو اليزيد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "أولا أوضح أن المغني ويجز، يقدم حفلاته بناءا على التصريح الممنوح له، إذ دخل العام الماضي إختبارات النقابة، ونجح بها".

وأضاف: "بالنسبة لما حدث في حفل العلمين، سبق وحدث في كل حفلات المغني، ومنها حفل ساحة مركز المنارة، وقدم أغانيه بالفلاشة، لأنه لديه تصريحا بذلك، وللعلم ليس ويجز وحده، كل حفلات الراب تقدم بدون فرقة، ولا يطبق عليهم القرار".

وقدم ويجز، في الحفل باقة من أشهر أغانيه، منها دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، كيفي كده، وبعودة يا بلادي.

نقابة المهن الموسيقية كانت قد أعلنت مؤخرا عن معاقبة الفنان محمد فؤاد "فؤش"، والمطرب أحمد سعد، بسداد غرامة قيمتها 20 ألف جنيه، بسبب مخالفة قرارها الصادر العام الماضي، بمنع الغناء على "فلاشة"، و أن يقدم المطرب فقرته بمصاحبة فرقة موسيقية لاتقل عن 8 عازفين.