قبل ظهورها مع طبيبها.. ماذا قالت شيرين عبدالوهاب عن إدمانها الأدوية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نال د.نبيل عبدالمقصود مؤسس وصاحب أول مركز متخصص فى علاج السموم والإدمان للمخدرات والأدوية، تحية خاصة من الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال حفلها الذي أقيم في ختام مهرجان قرطاج للثقافة والفنون.

وقالت شيرين، في الكلمة التي ألقتها على المسرح "أحب أشكر دكتوري هو اللي عالجني بجد، وقبل اسبوعين قلت له مش هطلع أغني، قال لي هتقدري وأنا هاجي معاكي"، قبل أن تقوم بتقبيل يد طبيبها.

شيرين، بعد حديثها وإشادتها بالطبيب المتخصص في العلاج من إدمان الأدوية والمخدرات، أعادت الحديث عما سبق وذكرته خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، عن ما تردد بشأن إصابتها بالإدمان.

الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال المداخلة الهاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، قالت: "لو كنت أدمنت الأدوية مع إن مفيش الكلام ده، لوكنت أدمنت الأدوية زي ما اتكتب عني وتعبت وتخنت دا عشان عيشته عشان حياتي مع حسام حبيب أنا كنت زي البدر ولما عاشرته بقيت شبه حسن أبوالسعود".

د.نبيل عبدالمقصود، حضر أيضا بصحبة الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس عقب الحفل، حفل العشاء، الذي أقامه السفير إيهاب شاكر "سفير مصر في تونس"، بحضور الفنان التونسي صابر الرباعي، وزوجته.

الفنانة شيرين عبدالوهاب، تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "المترو"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.