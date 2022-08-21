شكرا لقرائتكم خبر عن عكس شجاعته فى الأفلام.. ويل سميث يهرب من عنكبوت كبير داخل منزله "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتهر النجم ويل سميث، بأدواره البطولية فى الكثير من أفلامه التى يؤدى خلالها مشاهد الأكشن وإنقاذ العالم من المخاطر، لكن فى الواقع وبعيدًا عن كاميرات السينما، ظهر النجم العالمى فى مشهد طريف وغير متوقع بينما كان واقفًا أمام ابنه الأكبر فى المنزل خائفًا بشدة من ظهور عنكبوت كبير داخل المنزل، بينما كان ابنه على العكس من موقفه، هادئًا ويضحك بسبب تخوف والده من التعامل مع العنكبوت.

وفى هذا الصدد، نشر "Trey" الابن الأكبر للنجم العالمى ويل سميث، مقطع فيديو طريف لوالده، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، ويظهر ويل وهو خائف من عنكبوت، حيث يمكن رؤيته وهو يقفز على كرسى ويطالب ابنه "ترى" بالقضاء على المخلوق المخيف، وقال ويل في الفيديو: "ما هذا بحق الجحيم"، ورد عليه ابنه "هذا عنكبوت الرتلاء"، بينما وقف والده على كرسى بعيدًا عن العنكبوت قدر الإمكان.

وطلب ويل سميث من ابنه إزالة العنكبوت من أمامه: "حسنًا، أبعد ذلك من هنا"، ليفاجأه ابنه برده: "لماذا علي أن أفعل ذلك؟"، كما مازحه والده بقوله، "تعال أنت شاب قوى ويمكنك التعامل مع اللدغة''، لكنه سرعان ما وضع إناء زجاجى فوق العنكبوت، وذلك جعل ويل يصرخ من الخوف، وبمجرد الإمساك بالعنكبوت أسفل الزجاج، حصل ويل على القليل من الشجاعة ونزل أخيرًا من كرسيه.



العنكبوت

وقال ويل سميث، "نحن نتشارك لأننا فريق واحد"، ثم أسرع ووضع قطعة من الورق أسفل الكوب الزجاجى ليتمكن من رفعه والعنكبوت بداخله دون أن يتحرر حتى يستطيع التخلص منه خارج المنزل.

وقال "ترى": "حسنًا، الآن هذا هو أكبر عنكبوت رأيناه في حياتنا"، وطلب من والده ويل سميث، رفع الزجاج لأعلى للحصول على رؤية أفضل للعنكبوت، وهنا قال ويل: "حسنًا، لا أحب ذلك على الإطلاق، حيث أن هذا عنكبوت في المنزل".



ويل سميث يمسك العنكبوت

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن النجم العالمى ويل سميث، ظهر – في وقت سابق - بابتسامة كبيرة على وجهه مع زوجته جادا بينكيت سميث، حيث توقفا لتناول الطعام في مطعم، في ماليبو، وشوهد الزوجان أخيرًا معًا لأول مرة منذ الصفعة الصادمة خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في مارس الماضى، التى وجهها إلى مقدم البرامج الشهير كريس روك.

وبدا نجم هوليوود البالغ من العمر53 عامًا، في حالة مزاجية جيدة للغاية بعد اعتذاره العلني لـ كريس روك - حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية - حيث شارك ويل سميث، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، قبل بضعة أسابيع، تحديد يوم 29 يوليو الماضى، معترفًا بأن "سلوكه غير مقبول".

وفى اللقطات المصورة حديثًا، يمكن رؤية ويل سميث، بابتسامة عريضة بينما التقط المصورون الصور، وفي وقت ما رفعوا لافتة سلام، فيما تبعت جادا زوجها حيث ساروا بسرعة إلى سيارتهم للمغادرة.