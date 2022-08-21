شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات لظهور جونى ديب بـ"زى رجل القمر" فى حفل جوائز MTV Video Music Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن وجود محادثات من أجل تقديم ظهور مفاجئ للنجم العالمى جوني ديب، فى حفل جوائز MTV Video Music Awards وهو يرتدى زى رجل القمر وهو شعار الشبكة الشهير، وبعد أربعة عقود من إبهاره للمعجبين بتصويره لشخصيات غريبة الأطوار في أفلام مثل Sleepy Hollow، وEdward Scissorhands، يُشاع أن الممثل البالغ من العمر 59 عامًا، سيقدم حفل الجوائز.



تقرير ديلى ميل

وفي حين أنه لم يتم ترشيحه في حفل توزيع الجوائز، الذي سيبث يوم الأحد المقبل، فقد سبق للنجم السينمائي أن فاز في السابق بـ5 جوائز MTV من بينها أفضل أداء تمثيلي، وأفضل أداء دور شرير، وأفضل نجم عالمي ونجم الجيل، يأتى هذا فيما يستعد جوني ديب، لإخراج فيلم يحكى السيرة الذاتية لـ أميديو موديلياني، الرسام الإيطالى الشهير الذى توفي في فقيرا عام 1920، لكنه اشتهر فيما بعد بصوره للعراة ذات الوجوه والأطراف الممدودة.



جونى ديب

كما سينتج جونى ديب، الفيلم أيضًا، إلى جانب الممثل آل باتشينو، فيما لم يتم الإعلان عن تفاصيل اختيار الممثلين، وسيكون هذا هو الفيلم الثاني لديب كمخرج، بعد 25 عامًا من فيلمه الغربى The Brave عام 1995، والذى لعب فيه دور البطولة أمام مارلون براندو، جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "الجادريان"