شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك.. زوجة العريس السابقة وشقيقه أبرز الغائبين "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت جينيفر لوبيز وبن أفليك، السبت، بحفل زفافهما للمرة الثانية، وحضر الحفل الرائع عدد كبير من النجوم، لكن كانت هناك غيابات بارزة بين المدعوين، ومن بين هؤلاء الذين تخلفوا عن مشاركة العروسين تلك اللحظة السعيدة، زوجة العريس السابقة جينيفر جارنر، وشقيقه كيسي أفليك، بالإضافة إلى زوج لوبيز السابق، أوجانى نوا، وكريس جود، واللذين وجهت لهم الدعوة بالفعل لحضور الحفل، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



تقرير ديلى ميل

شوهد كيسى، المعروف بقربه من شقيقه، فى مقهى في لوس أنجلوس مرتديًا ملابس فضفاضة، يوم السبت ، صباح الحفل، وليس من الواضح سبب ظهور كيسي في عجلة من أمره ولما لم يحضر هذا اليوم الكبير لأخيه، حتى عندما تم نقل والدتهما إلى المستشفى من مزرعة "بن" في جورجيا، يوم الجمعة، بعد أن قيل إنها سقطت وتعرضت لإصابة فى ساقها، لم يكن كيسى متواجدًا للاطمئنان على والدته.

وقالت مصادر، إن كيسي، 47 عامًا، فاته حفل زفاف شقيقه بسبب التزامات الأسرة والأبوة في المنزل، حيث يشارك كيسى، مع زوجته السابقة سامر فينيكس، أخت جواكين فينيكس، طفلين هما، إنديانا، 18 عامًا، وأتيكوس، 14 عامًا، وكان كيسي قد شوهد سابقًا في لوس أنجلوس مع صديقته كايلي كوان، 24 عامًا، ويقال إنه كان من بين الحاضرين المتوقعين لحفل الزفاف الكبير في منزل أخيه البالغ قيمته 8.9 مليون دولار في جورجيا.



جينيفر لوبيز بفستان الزفاف



حفل الزفاف الثانى

وكما تغيب كيسى، عن حفل الزفاف، يبدو أن جينيفر جارنر، التي كانت متزوجة من بن أفليك لمدة 13 عامًا، لديها سبب وجيه أيضًا لتتغيب عن حفل زوجها السابق، على الرغم من دعوتها لحضور الحفل، ولم تتواجد النجمة جينيفر جرانر، البالغة من العمر 50 عامًا، فى حفل الزفاف بسبب تضارب في المواعيد جعلها تعمل في تكساس هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من انفصالهما في عام 2018، ظلت جارنر وبن أفليك، صديقين حميمين لأنهما يشاركان أبنائهما الثلاثة، فيوليت، 16 عاما، وسيرافينا، 13 عاما، وسام، 11 عامًا، ومع ذلك، حضر الأطفال لدعم والدهم في زواجه الجديد.