شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور من حفل زفاف بن أفليك وجينيفر لوبيز داخل جورجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الثنائى جينيفر لوبيز وبن افليك مؤخرًا بحفل زفافهما للمرة الثانية خلال أقل من شهر، حيث نشر موقع foxnews عدة صور من الحفل، سواء عن طريق التقاط صور المدعوين للحفل ممن حرصوا على التواجد برفقة الثنائى، أو صورة تم التقاطها لأشهر زوجين في هوليود حاليًا، ظهرا فيها وهما يرتديا اللون الأبيض.

بن افليك مع لوبيز

ومن أشهر المدعوين الذين حرصوا على الحضور الممثل مات ديمون الذى يعد أقرب أصدقاء بن افليك، إذ التقطت عدة صور له وهو يرتدي الكاب ويتواجد بين المدعوين حينما وصل لمقر الحفل، بالإضافة لكيفن سميث وغيرهم من المشاهير.



صورة من الحفل

على جانب آخر سبق وأكد تقرير لموقع الديلي ميل مؤخرًا أن الممثل بن أفليك حرص وجه دعوة لطليقته جينيفر جارنر من أجل حضور حفل زفافه.



صورة من حفل الزفاف

التقرير أشار أيضًا لأن جارنر علقت على تلك الدعوة بتأكيدها على عدم الحضور لا لشىء سوي انشغالها فى نفس التوقيت بأعمال فى تكساس.



مات ديمون مع زوجته

من ناحية أخرى يبدو أن النجم العالمى بن أفليك، يريد أن يبدأ حياة جديدة تمامًا مع زوجته النجمة العالمية جينيفر لوبيز، لذلك قرر عرض قصره الفاخر فى "باسيفيك باليسايد" للبيع بقيمة 30 مليون دولار، حسبما نشر موقع hola.