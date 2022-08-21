شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى رحيل المطرب محمد عبد المطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الموافق 21 أغسطس مع ذكرى رحيل المطرب الكبير الراحل محمد عبد المطلب، بعد مسيرة فنية هائلة برع خلالها في تقديم أغاني ما زالت مرتبطة باسمه إلى الآن، إذ استطاع حفرها بأحرف من ذهب بتاريخ الأغنية العربية، وظلت تتردد عبر الأجيال التي عشقت ورددت أغانيه من كل الفئات والطبقات والأعمار.

ورغم رحيل الفنان الكبير محمد عبدالمطلب عملاق الطرب الشعبى وصوت الحارة المصرية منذ أكثر من 40 عاماً إلا أنه لايزال يعيش بأغاني مثل "رمضان جانا وفرحنا به"، و"مبيسألش عليا أبدا"، و"اسأل عليا مرة"، و"الناس المغرمين مايعملوش كدة".



المطرب محمد عبد المطلب

ولد المطرب الراحل محمد عبدالمطلب في شهر أغسطس أيضًا وتحديدًا في الـ 13 منه عام 1910 في منطقة شبراخيت بمحافظة البحيرة ورحل فى عام 1980 عن عمر وصل لـ 70 عام، وكان ترتيب محمد عبد المطلب الخامس بين إخوته، وحرص الأب على أن تبدأ أسماء أبناه جميعا باسم محمد ، فكانوا : "محمد يوسف محمد لبيب ، محمد فوزى ، محمد كمال ، محمد عبد المطلب،نجيبة ،محمد ذكريا ،وانتصار".



المطرب عبد المطلب

وشق عبدالمطلب مشواره الفنى بين عمالقة الطرب وتعاون مع كبار الملحنين ومنهم السنباطى وعبدالعظيم محمد ومحمد فوزى، والموجى وكمال الطويل وغيرهم وقدم مئات الاغانى والمواويل التى حققت نجاحا كبيرا ، كما مثل وأنتج عددا من الأفلام السينمائية، ورحل عن عالمنا بعد ححياة حافلة بالفن فى مشل هذا اليوم من عام 1980.