منى زكي تدعم شيرين عبدالوهاب: "يا رب دايما في مكانك الصح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة منى زكي على دعم المطربة شيرين عبدالوهاب، وقامت بإعادة نشر فيديو استقبال الجمهور للأخيرة في حفلها الذي أقيم السبت 20 أغسطس في قرطاج بتونس.

منى نشرت الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام، وعلقت "فنانة كبيرة أوي يا رب دايما في مكانك الصح".

وظهرت شيرين في الفيديو متأثرة بحفاوة استقبال الجمهور، وتحيتهم ليها، وعبرت عن حبها لهم، قائلة "بحبكم وحشتوني".

وقدمت شيرين باقة متنوعة من أشهر أغانيها بين القديم والجديد، بينهم: أنا كتير وآه يا ليل.

وكانت شيرين التقت عقب وصولها تونس، بسفير مصر بدولة تونس والفنان صابر الرباعي وحرمه، وذلك قبل إحياء حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي.

يذكر أن آخر أغاني شيرين عبدالوهاب "وبحلفلك" في ديسمبر الماضي، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، كما طرحت في رمضان 2022 أغنية دعائية بعنوان "يا معافر".

كما تستعد شيرين، لطرح أغنيتها الجديدة "المترو" وهي من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.